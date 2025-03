À Ajaccio, la Corse est sortie du silence pour dire non à la mafia

Jérôme Filippini, préfet de Corse



« Cette réaction populaire compte beaucoup, y compris pour l’action de l’État. En Corse en particulier il a pu y avoir dans le passé de la défiance et si l’État agissait seul sans la confiance de la société, alors on risquerait de pas être efficace et légitime. Avec cette confiance je pense qu’on va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus légitime pour agir ».





Jean-Félix Acquaviva, représentant le conseil exécutif de Corse



« Il était important pour nous d’être présents aujourd’hui parce que les collectifs sont l’émanation d’une volonté de la société civile de se prendre en main face aux pratiques mafieuses. Il y a eu un travail commun qui a été mené dans le cadre de la session extraordinaire de l’Assemblée de Corse qui a produit un premier rapport voté à l’unanimité. C’est un cheminement qui doit continuer, avec la détermination de lutte contre les pratiques mafieuses, qui ont été nommées clairement par les collectifs, mais aussi par le rapport adopté par l’Assemblée de Corse, et avec une volonté de dire que notre vision de la Corse libre, émancipée, autonome demain, est fidèle à celle de Pascal Paoli et de la Ghjustizia Paolina. Nous continuerons à nous mobiliser dans le cadre de ce chemin qui s’ouvre et quoi doit avoir des traductions quotidiennes en termes de politique ».





François Martinetti, secrétaire général de Femu a Corsica



« C’était naturel pour nous d’être présents. Femu a Corsica, depuis son arrivée, a ouvert ce chemin avec ces débats qui ont été organisés à l’Assemblée et cette délibération qui a été votée à l’unanimité contre les pratiques mafieuses et pour une société apaisée et démocratique. Aujourd’hui c’est un cri important qui est lancé contre ces dérives et cette économie de la prédation ».





Paul-Félix Benedetti, président du groupe Core in Fronte à l’Assemblée de Corse



« C’est un engagement de la population contre la dérive mafieuse qui aujourd’hui asphyxie, tue la Corse et tue les Corses. J’espère le rejet des comportements malhonnêtes et malfaisants fera que collectivement on mettra au ban de la société tout ce qui est néfaste et qu’on régénérera une communauté corse sur des valeurs et sur un esprit qui normalement n’aurait jamais dû nous quitter ».





Marc-Antoine Leroy, secrétaire de la section PCF d’Ajaccio



« Il faut saluer le travail qui a été réalisé par les deux collectifs anti-mafia. Au PCF, nous nous sommes dits qu’il fallait donner de la force à ce mouvement. En tant que communistes, nous luttons pour une plus juste répartition des richesses et nous ne pouvons que condamner l’accaparement de la richesse des autres par une minorité, et ce en distillant la violence dans la société corse. Aujourd’hui le fait qu’il y ait eu du monde à cette manifestation est très intéressant. Il faut que la population soit un garde boue, notamment pour que les propositions qui ont été faites par le Garde des Sceaux la semaine dernière aillent jusqu’au bout, qu’on donne des moyens financiers et humains à la justice en Corse afin de pouvoir lutter efficacement contre la mafia ».





Jean-François Bernardini, leader du groupe I Muvrini



« C’était notre rôle d’artistes d’être là. La société corse est une société qui est harcelée, par quelques harceleurs qui font la loi. Il n’y a rien de plus anti-corse, de plus anti-citoyen, de plus anti-démocratique que la mafia. L’OPA mafieuse s’installe là où les risques juridique et le politique sont faibles. C’est le propre de la Corse. Cette OPA mafieuse modifie les comportements, elle impose un silence qui est politique, elle impose une peur. Aujourd’hui il y a une prise de conscience. Depuis la naissance des collectifs, il y a des justes qui se révoltent et qui disent que c’est possible quand les institutions, le politique, mais surtout le pouvoir du peuple fait entendre une voix qui résonne. Aujourd’hui il y a un sursaut citoyen, des milliers de gens s’en félicitent, c’est le début d’un long chemin ».