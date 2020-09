Jean-Charles Orsucci : « La venue du Président Macron est un symbole pour Bonifacio, pour la Corse et même pour le pays »

« C'était une première dans l’histoire de cette cité : un Président de la République n’était jamais venu ici, et c’était un honneur de le voir venir » se réjouit Jean-Charles Orsucci.

Une visite présidentielle qui fait la fierté du maire de Bonifacio : « C'est un symbole pour Bonifacio, pour la Corse et même pour le pays », et lui donne l’opportunité de mettre en avant les réalisations de la municipalité, en place depuis 12 ans : « Cela lui a permis de voir tout le travail accompli ». Un travail qui permet à la capitale du tourisme corse d’être classée « Ville d’Art et d’histoire » avec la signature de la convention qui s’est faite dans la foulée.



Une visite positive

Pour le maire de Bonifacio, « cette visite est très positive pour tout le monde ». Et, en premier lieu, pour les habitants de la ville : « Les Bonifaciens ont été contents d’entendre que l’Etat sera à leurs cotés pour faire grandir la ville avec des projets comme l’usine de potabilisation ou la restauration des remparts » indique t-il. « Ici, nous faisons depuis 2008 du Macron avant Macron » glisse le président du groupe macroniste Andà Per Dumane à l’Assemblée de Corse, « puisque des gens venant d’horizons politiques différents ont décidé de travailler ensemble autour d’un projet de développement de l’économie autour du patrimoine, de l’environnement et de la culture ».



Une visite qui aurait également permis de « décrisper » les relations entre l’Etat et la Corse : « J’ai ressenti une ambiance positive, un apaisement, une volonté plus affirmée de la part du chef de l’Etat et du Président de l’Exécutif de chercher à travailler ensemble pour l’intérêt général » commente Jean-Charles Orsucci. Une nouvelle donne qui s’est notamment exprimée lors de la réunion avec les acteurs du tourisme : « J’ai entendu l’Etat vanter sa collaboration avec l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC), et inversement ».