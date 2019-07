Jacky Santoni réélu président de la Protection Civile de Corse

Rédigé par La rédaction le Mardi 23 Juillet 2019 à 14:14

Le 12 dernier s’est tenue à Eccica Suarella l’assemblée générale de la protection civile. Le président et le bureau ont présenté à l’ensemble des bénévoles le rapport d’activité de l’association.



Jacky SANTONI président réélu prend une nouvelle fois ses fonctions et obligations auprès des adhérents et partenaires. Les membres du bureau présenteront bientôt leurs projets pour une nouvelle année d’échanges, partage et de collaborations.



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie