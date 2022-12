Interpellations de militants nationalistes : le PNC appelle à une mobilisation "raisonnée, politique et générale"

Depuis l’interpellation, lundi 5 décembre, de huit personnes parmi lesquelles des militants historiques de Corsica Libera dont Charles Pieri, les réactions politiques se succèdent, dans un contexte d'intensification des manifestations. Ce mercredi 7 décembre, deux jours après les faits, c’est Jean-Christophe Angelini, le leader du PNC, qui s’est exprimé à ce sujet. À l’occasion d’une conférence de presse - au cours de laquelle il a également annoncé se retirer de ses fonctions de secrétaire général du parti - le maire de Porto-Vecchio a fermement condamné les actions menées par l’État. « Arrêter des gens au moment où on discute et au moment où on cherche des solutions ne peut pas être la bonne méthode. Mais pour autant, il faut garder intact une perspective de dialogue et un espoir de paix. »



Dans son allocution, Jean-Christophe Angelini a également appelé à la mobilisation. « On va être clairs, nos militants étaient présents devant toutes les gendarmeries et tous les commissariats, et nous continuons de dire qu’il faut rester mobilisés pour obtenir la libération des militants. Mais en même temps, nous disons qu’il ne faut pas rajouter de la tension à la tension, et faire les choses en prenant garde à ce qu’elles ne nous conduisent pas vers de nouvelles difficultés. » En somme, une action « raisonnée, politique et générale ».