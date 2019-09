Incident à la station d’épuration des Sanguinaires : Baignade, pêche et plongée interdites de la Parata à la plage Saint-François jusqu'à la semaine prochaine

Rédigé par Maria-Bettina Colonna le Jeudi 19 Septembre 2019 à 17:47

Ce jeudi matin au lendemain de l'incident qui s'est produit à la station d'épuration des Sanguinaires Laurent Marcangeli a pris un arrêté municipal interdisant "Toutes activités de baignade et de pêche sontsur une zo ne allant de la plage de la Patata à la Plage Saint-François".

Le risque de déversement d’eaux usées en mer, du fait de l'incident au niveau de la station d'épuration, était à l'origine de la décision du maire d'Ajaccio.



Ce jeudi à 17 heures la préfecture de Corse nous informe que des prélèvements ont été réalisés ce matin en mer sur différents points entre St François et la Terre Sacrée.

Les valeurs relevées par une méthode d’analyse rapide sont toutes inférieures au seuil limite autorisé pour la baignade. Ces résultats doivent être confirmés sous 48h en laboratoire.



Cependant, compte-tenu des délais nécessaires à la remise en marche de la station et aux nouvelles analyses qui seront alors effectuées, arrêté municipal interdisant la baignade et la pêche dans la bande des 300m de la Parata à St François et l'arrêté de la Préfecture maritime de la Méditerranée interdisant la plongée sous-marine dans le même secteur sont maintenues jusqu’au début de la semaine prochaine.







