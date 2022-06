Incendie à Casta : le feu sous contrôle après avoir brûlé 35 hectares de végétation

La rédaction le Mardi 7 Juin 2022 à 21:30

Depuis 15 heures de ce mardi 7 juin, de très nombreux sapeurs-pompiers sont engagés sur un important feu de végétation à Casta, sur la commune de Santo-Pietro-di-Tenda, difficile à maîtriser en raison du vent et de la sécheresse. Attisées par des rafales allant jusqu'à 50km/h, les flammes ont dévoré 35 hectares de végétation avant d'être circonscrites par les soldats du feu. Ce soir à 21 heures, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) assure que le feu est en passe d'être maîtrisé et que le dispositif en place sera allégé pour la nuit même si d'importants moyens restent engagés sur la zone.