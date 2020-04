Ils combattent tous les jours le coronavirus : vous les soutenez avec CNI

Nous avons toujours eu des héros à travers les âges. Des héros antiques, des héros à l’épreuve des Lumières, des héros de guerre et les super-héros qui ont envahi la plupart des médias de masse. D’abord apparus dans les bandes dessinées, plus précisément dans les comics américains à partir des années 1930, puis adaptés dans des feuilletons radiophoniques, ils ont ensuite gagné le septième art ainsi que le petit écran, sous forme de films, de dessins animés et de séries télévisées.





Les héros modernes

Nos braves à nous ne sont pas de nature divine mais d’origine pour la plupart humble.

Ce ne sont pas des aventuriers mais des gens de personnalités très sociale et prêtent au sacrifice.

Les héros des temps modernes sont pour moi tous ces anonymes auxquels je veux rendre honneur.





Nos personnels soignants

Qui chaque jour dans nos hôpitaux luttent avec du matériel médical qui leur fait terriblement défaut afin de sauver nos vies.

La Corse est, face à une endémie, nous sommes la région ayant relativement le taux de létalité le plus accru, avec des moyens plus faibles.

Malgré cela toute la filière santé se bats sur le terrain (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes).

Ce que l’on doit faire pour les soutenir ;

Des dons si cela es possible à :

https://www.move.corsica/fr/corsica-sulidaria





Mais le plus que l’on puisse vraiment décider de faire c’est de Respecter les consignes d’hygiènes, et de confinement ;

Est-il !si difficile de rester chez soi

Ce n’est qu’à ce prix que grâce à nos héros nous serons sauvés eux risque leurs vies pour sauver la notre.





Un petit poème pour dire Merci ;

Chaque jour qui passe



Chaque jour qui passe est un jour de plus

Moi dans mon lieu de salut,

Je n’ai que des mots tendres pour vous

Qui avec tant de générosité,

Soignez tant de désarroi

Dans les jours noirs qui nous broient,

Et c’est dans vos cœurs ardents qu’il ya notre destinée.



Au dehors un silence intense

Monte de la rue,

Les fleurs ont soudain

Le parfum de l’inconnu

D’un printemps baladin

On allume des chandelles

Pour vous en toutes les citadelles.



A vous qui mettez tant de délicatesse

Dans vos cœurs tant d’espoir

A accrocher un rayon de soleil

Dans le bleu de notre ciel

Pour défendre nos vies

Malgré vos peurs

C’est grâce à vous qu’il y aura notre bonheur.



C'est un drôle de silence qui monte de la rue,

Juste un jour de plus,

C’est grâce à vos combats sans faiblesse

Que nos vies se relèveront de la détresse

Vous qui enflammez par vos exemples,

Le courage à notre âme qui tremble,

Brisant le silence de la rue,

Un jour de plus.