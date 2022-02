Il permet de recharger 20 vélos par jour : un prototype de "Scala Sole" installé à Montegrossu

Ce lundi 21 février, le prototype de la table de recharge solaire Scala Sole, a été installé sur la commune de Montegrossu, en présence des concepteurs Stéphane Clemot et Christophe Bayard, de Jean-Marc Borri, maire de la commune, Marie-Antoinette Mambrini, Louis Mariani, Émilie Watin, élus municipaux.

Imaginée et fabriquée en Corse, Scala Sole est une table de charge solaire, qui permet de recharger, même sans soleil, 20 vélos par jour, soit 1 vélo à l'heure.





Stéphane Clemot, son concepteur, présente le produit.

"L’idée, la genèse du projet est née d'une rencontre entre Christophe Bayard, ingénieur électrique spécialisé dans le solaire, et moi-même. Nous avons fait en 2019 la grande traversée de la Corse, le GT20. Nous avons constaté au cours de ce périple, un certain nombre de choses. Des dénivelés, des cols... et plusieurs endroits dépourvus de structures pour recharger les vélos". Un problème que peuvent rencontrer les nombreux cyclistes de vélos à assistance électrique, sur les routes de l'île. " L’idée était de pouvoir installer des points de recharge à énergie solaire, autonomes et permanents et de permettre aux locaux comme aux touristes de faire les différentes boucles autour des villes et villages, sans avoir l’angoisse de la batterie vide. Nous avons donc mené une étude pour réaliser cette table, au design particulier afin qu'elle puisse s'intégrer facilement au paysage" .



Au cours de ces deux dernières années, le marché du vélo à assistance électrique a rencontré une forte croissance. + 29 % en 2020.



" Lorsque Stéphane Clemot et Christophe Bayard ont manifesté le souhait d'installer Scala Sole sur la commune, le conseil municipal et moi-même avons été unanimes, pour plusieurs raisons. La première étant que Stéphane et sa société résident sur la commune, on peut donc considérer que l'idée y est née. La seconde, c'est une structure que l'on ne peut que promouvoir de par son caractère innovant en termes d'énergie propre et d'utilité publique" ajoute Jean-Marc Borri. La commune de Montegrossu se trouvant également sur l'étape 4 Belgudè / Calizana, avec ses 43km et ses 521 mètres de dénivelé.