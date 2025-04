Corsica Cyclo GT20 : 598 kilomètres à vélo pour traverser l’île, entre défi sportif et vitrine touristique

Présentée ce lundi 28 avril à Lisula, la 4e édition de la Corsica Cyclo GT20 promet de dépasser toutes les précédentes. Jean-Marc Angelotti, président de l’organisation, était entouré d’Angèle Bastiani, maire de L’Île-Rousse et présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse, et d’Olivier Franceschini, directeur de l’office de tourisme local, pour officialiser le lancement de cette édition 2025. « Cette quatrième édition, monte en puissance. En quatre éditions, on a atteint un niveau inespéré », s’est réjoui Jean-Marc Angelotti. Et pour cause : l’événement s’offre cette année une visibilité internationale grâce à la présence de deux figures du cyclisme, Bernard Hinault et Audrey Cordon-Ragot, et son inscription dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI) en catégorie All-Série. « Elle sera présente dans un calendrier de 30 épreuves sur les cinq continents, avec bien sûr une notoriété mondiale. »



598 km à travers les paysages corses

De la marine d’Erbalunga jusqu’au village de Carbini, les coureurs traverseront San Fiurenzu, Lisula, Portu et Ghisoni, soit 598 kilomètres, dont 230 chronométrés et 9274 mètres de dénivelé positif. « En Corse, organiser une course cycliste, c’est compliqué. Beaucoup plus que de monter un trail. Sur cinq jours, à travers toutes ces communes, c’est un travail de titan », reconnaît Jean-Marc Angelotti. La course attire bien au-delà des seuls cyclistes : « On est à peu près 700 personnes sur cinq jours, avec une moyenne de séjour de 7 à 8 jours », précise-t-il, évoquant les retombées économiques et la fréquentation en avant-saison.



En. effet la Corsica Cyclo GT20 s’inscrit en effet dans une ambition plus large : celle d’un tourisme de pleine nature, hors saison estivale, mis en avant par la Collectivité de Corse. « C'est un outil puissant de promotion touristique, qui valorise nos montagnes, nos villages, nos paysages, mais aussi nos valeurs : effort, solidarité, découverte, et dépassement de soi. Cet événement est précieux pour nous », souligne la présidente de l’ATC. Elle rappelle également l’objectif de « diversifier les pratiques et les publics, promouvoir un tourisme de pleine nature, respectueux et équilibré, et surtout, étendre la saison touristique pour faire vivre nos territoires bien au-delà de l'été ».



Le mois de mai est un choix stratégique : « C’est le moment où la nature explose, où la lumière est parfaite, où nos villages retrouvent leurs couleurs. Et c’est aussi le moment où nous voulons démontrer que la Corse, à pied ou à vélo, ce n’est pas qu’une idée, c’est une réalité touristique. »



Avec l’appui de l’UCI et la fidélité croissante des coureurs comme des territoires traversés, l’organisation vise désormais plus loin : faire de la Corsica Cyclo GT20 une classique incontournable du calendrier mondial. Une façon sportive de dire que, décidément, « la Corse, ça grimpe ».