La Corsica Cyclo GT 20 dans les starting-blocks à quelques jours du départ

« L’objectif, quand on a créé l’épreuve, c’était de grandir très vite. On s’était donné trois ans pour avoir une renommée internationale, et c’est déjà le cas ! » À l’aube du départ de la 2e édition de la Corsica Cyclo GT 20, son fondateur, Jean-Marc Angelotti, met le doigt sur la croissance exponentielle de cette traversée de la Corse à vélo, découpée en quatre étapes, et destinée à la fois aux compétiteurs et aux loisirs. « L’an dernier, on avait 117 participants, et là, on en a 222. Donc c’est une très belle progression. »



Ce jeudi 18 mai, les directeurs de l’épreuve auront l’occasion de justifier leurs ambitions, alors que le départ du peloton est prévu à 10h30 depuis la place Saint-Nicolas, à Bastia. « C’est simple, au niveau de l’organisation, on a quasiment doublé tous les effectifs. Par exemple, on a fait venir des gens du continent pour l’accompagnement moto. On a 12 motards labellisés qui officient sur le Tour de France. » En clair, Jean-Marc Angelotti a mis les moyens afin de s’assurer un déroulement « professionnel ». « On a le speaker du Tour de France ! Et le directeur de course, c’est celui de Paris-Nice. »



S’il croit autant dans le devenir de son épreuve cyclosportive, c’est parce que Jean-Marc Angelotti sait que le parcours proposé a tout pour plaire aux cyclistes. « C’est absolument magnifique. Il y de la mer, de la montagne, des longues montées, du plat... » D’ailleurs, le tracé de la Corsica Cyclo GT 20 2023 reprend trait pour trait celui de l’édition 2022. « Nos deux gros partenaires, que sont la Collectivité de Corse et l’Agence du Tourisme de la Corse, souhaitent renforcer l’attractivité de l’île en popularisant la Grande Traversée 20 (GT 20, NDLR), qui est le pendant cycliste du GR20. C’est pour ça qu’on la suit de A à Z. »