Corsica Cyclo GT 20: Pierre Rolland prend le commandement

Les deux temps forts de l'étape du jour - la montée du col de Vergio sur 33 km et le chrono pont de Noceta - Ghisoni sur 40 km - claqués sur deux spéciales légendaires du tour de Corse automobile, ont fait comme l'on s'y attendait la différence.



Dans cet exercice dominé par la montagne, Pierre Rolland a fait la preuve qu'il avait encore de beaux restes qui lui permettent même 2 ans après la fin de sa carrière professionnelle de briller.





Ce samedi il a terminé l'épreuve en solitaire en 1h15'19,2" devançant successivement Ange-marie Damerval (1h15"41"), Julien Ricci (1h15'45", 4), Sébastien Sénéchal (1h15'45"8) et l'étonnant Lambert Santelli (1h15'55").

Matthieu Castelli se classant 7e de cette étape en 1h16'53"9.

Avant d'aborder l'ultime journée de course qui mènera les coureurs de Ghisoni à Bonifacio -154 km et un chrono de 110 km entre Ghisoni et le col de Bacino à 810 m d'altitude - il comptait un retard d'un peu plus d'une minute sur Pierre Rolland qui lui évoluera encore sur son terrain favori.