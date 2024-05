Corsica cyclo GT20 : Castelli toujours leader, Pierre Rolland dans son sillage

Au classement général Matthieu Castelli du Vélo club de Furiani-Agliani (1h21'35"1) devance toujours Pierre Rolland (1h21'57"8) et Philippe Reviglio du CO Tanneron (1h23'09"9) avant la quatrième journée de course et les deux temps forts de l'épreuve : la montée du col de Vergio sur 33 km et pont de Noceta - Ghisoni sur 40 km (chronos identiques aux spéciales légendaires du tour de Corse automobile).

Un itinéraire de 147 km avec la traversée de Corte et du Centre-Corse qui fera sans doute la différence et qui rend encore plus belle cette Corsica cyclo GT 20.

148 concurrents sont toujours en course.

Ce vendredi sur un parcours dominé par la chaleur, en effet, Castelli a été devancé de quelques secondes par Sénéchal, le vainqueur du jour, Pierre Rolland, qui montre le bout de son nez, Cédric Bernard , Hugo Reviglio et Ange-Marie Damerval.1- SENECHAL SEBASTIEN 00:26:24,52- ROLLAND PIERRE 00:26:24,83. - BERNARD CÉDRIC 00:26:25,04 - REVIGLIO HUGO 00:26:25,35 - DAMERVAL Ange Marie 00:26:25,56 - CASTELLI MATTHIEU 00:26:26,17 - RAMPAER ROBIN 00:26:28,48 - REVIGLIO PHILIPPE 00:26:29,09 - RICCI JULIEN 00:26:29,010 - ROMEY GEROME 00:26:29,1