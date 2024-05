La Corsica Cyclo GT 20 fait étape à Lisula

La Corsica Cyclo GT 20, a Traversata Maiò, a fait escale ce jeudi à Lisula où la 2e étape a pris fin abords de la Marinella. Matthieu Castelli, auteur comme la veille du meilleur temps sur le tronçon chronométré du jour, et Laurence Riveglio ont eu droit à une belle ovation. Mais à leurs côtés Sally Ashbridge qui conserve elle aussi son maillot de chef de file, Philippe Leperien qui devient lauréat dans les 51 ans et plus et les locaux Lambert Santelli et Andrea Pades ont ont eu droit, eux aussi, à leur belle part de lauriers."La GT 20, c’est 680 km de route cyclable qui est un parcours initié par l’ATC. La Corse est aujourd’hui un lieu où il est possible d’organiser de vraies courses, de vraies rencontres de hauts niveaux. C’est sous la présidence de Marie-Antoinette Maupertuis que la GT 20 a été créée. C’est une grande avancée qui inscrit la Corse dans un tourisme durable. Je remercie Jean-Marc Angelotti et toute l’équipe pour avoir organiser cette belle course en hors saison. La Corse est une destination vélo, une destination touristique de développement durable et une destination de déconcentration, de provenance et de flux" précisait Angèle Bastiani, maire de Lisula et présidente de l’ATC.Dès demain, les cyclistes reprendront le départ pour rejoindre Portu pour un trajet de 95 km, avec une spéciale de 17 km entre Galeria et le col de Palmarella. "Un magnifique tracé de la GT20 créé par l’Agence du Tourisme de la Corse ATC avec qui nous travaillons en étroite collaboration, ainsi qu’avec la Collectivité de Corse et son Service des Sports. On est parti à 230 coureurs, ont est 215 aujourd’hui. Ce sont les aléas du vélo. Il y en a 175 en compétions et les autres sont en randonnée. Tout le monde est ravis. La Corsica Cyclo Gt 20 est une course mixte avec 12 catégories. La GT 20 est donc au vélo ce que le GR20 est à pied. 600km sur 10 000 de dénivelé. Il y a aujourd’hui 5 étapes. Les 3 premières étapes à 100km, la 4 et la 5 à 150km. Alors même si les coureurs se battent pour des chronos sur le circuit, à l’arrivée tout le monde se félicite dans une bonne ambiance" explique Jean-Marc Angelotti, organisateur de la course.Côté fréquentation, on avoisine le millier de personnes. "On est à plus de 600 personnes qui accompagnent les 230 coureurs. C’est une belle fréquentation en avant saison" . Dès demain matin, les coureurs reprendront le départ pour rejoindre Portu pour un trajet de 95 km. Et une spéciale de 17 km entre Galeria et le col de Palmarella.







Ils ont dit



Pierre Rolland, un de participants : "La nouveauté c’est d’arriver ici à Lisula et c’est vraiment quelque chose! C’est un très beau parcours. C’est aussi une très bonne chose de couper cette étape en 2 et on est très bien accompagnés par l’ATC. Les 25 km c’était un bon chrono sur du plat. C’est une bonne idée car il y en a pour tout le monde, en Corse, il y a beaucoup de montagne et le classement peut être bouleversé jusqu’à la fin. C’est une épreuve d’endurance qui est assez dure. C’est la Corse, une montagne dans la mer il faut s’adapter au terrain et être endurant jusqu’à Bunifaziu"



Laurence Reviglio, arrivée en tête jusque là. "C’est une belle place mais ça ne fait que 2 jours de course, rien n’est gagné pour le moment". Inscrite au club Mimosa Sprint Mandelieu de la Côte d’Azur, elle pratique le vélo tout au long de l’année. " Je fais plus tôt des cyclos, des parcours montagneux. La GT 20 a de longs et exigeantes parcours. Je me suis inscrite à cette course car j’aimais bien le format de certains chronos sur certaines portions et de rouler en groupe sans le chrono. C’est un grand plaisir de découvrir la Corse à vélo, et on profite aussi de beaux paysages".