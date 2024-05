La Saint-Flor : Une tradition triennale renouée à Saint-Florent

Les festivités ont commencé dès le vendredi 17 mai avec une fête foraine sur la place des Portes. Le dimanche 19 mai, des jeux traditionnels ont animé la place à partir : course en sac, mât de cocagne et course des serveurs ont captivé le public. L'après-midi a été marqué par la course de barques exclusivement féminine. À 17h, 35 femmes, réparties en 6 équipes, ont pris le départ au port de Saint-Florent pour une course dans le golfe. La journée s'est terminée par une remise des prix à la place des Portes, une soirée musicale à partir de 19h, et un feu d’artifice sur le port à 21h30.



Lundi 20 Mai : procession et messe



Le lundi 20 mai, les célébrations religieuses ont débuté à 10h avec la procession de la relique de Saint Flor depuis l'Église Sainte-Anne jusqu'à la Cathédrale Santa Maria Assunta. La messe, présidée par le vicaire général Frédéric Constant, a suivi cette procession. Ensuite, une seconde procession à 17 heures ramènera la relique à l'Église Sainte-Anne, avant une dernière procession, accompagnée par le 2e régiment des chasseurs de la Garde Impériale.



Une tradition historique

La fête de la Saint-Flor, établie à la fin du XVIIIe siècle par Monseigneur Guasco, évêque du Nebbiu, célèbre la relique de Saint Flor, un martyr romain du IIIe siècle. Tous les trois ans, le lundi de Pentecôte, la ville de Saint-Florent se transforme pour honorer cette tradition séculaire, décorée de fleurs et de pavois pour l'occasion.