26 élèves du collège Pascal Paoli d’Île-Rousse en Sicile : "Un rêve réalisé"

"Ecco ci siamo ! Voilà enfin, le rêve qui s'est réalisé !" s'exclame Mme Bottalico Elisabeth, professeur d'italien, en racontant son voyage en Sicile avec ses élèves. Après 18 ans d'enseignement, elle exprime sa joie immense d'avoir pu emmener 26 élèves de troisième italianistes sur la terre de ses origines paternelles. "Une joie pour moi d'avoir pu emmener mes élèves en Sicile," partage-t-elle avec émotion.



Ce projet pédagogique est le fruit de trois années de travail en interdisciplinarité avec ses collègues d'histoire-géographie, d'éducation musicale, et de langue et culture Corse. Les thématiques abordées lors de ce voyage incluaient la diversité des trois villes principales de Sicile — Palerme, Catane, et Syracuse — ainsi que leurs richesses culturelles et historiques. Les élèves ont eu l'opportunité de découvrir des sites emblématiques tels que le Palais des Normands, la Cappella Palatina, et la Cathédrale de Palerme, entre autres.

L'enseignante souligne souvent l'importance de transmettre non seulement la langue, mais aussi la culture italienne. "Quelle chance de pouvoir transmettre cette langue, cette culture, de la faire vivre à mes élèves en leur faisant connaître l'Italie et sa diversité," dit-elle. Elle se questionne également : "Quel est l'intérêt d'enseigner une langue étrangère sans faire connaître le pays à ses élèves qui ont fait le choix d'en apprendre la culture et la langue ?"



On n'oubliera jamais ce voyage

Le voyage a permis d'approfondir divers sujets d'études tels que les influences arabo-normandes, la diversité des civilisations, et la situation économique de la Sicile. En histoire-géographie, les élèves ont exploré les influences culturelles et linguistiques, tandis qu'en éducation musicale, ils ont découvert la musique de Bellini et des chants traditionnels comme "Bella Ciao". Le professeur de langue et culture Corse, M. Dimeglio, a également enrichi le voyage par des éléments sur Pascal Paoli et les rites traditionnels comme l'ochju et le malocchio.



La Sicile, avec son atmosphère unique et son histoire riche, a captivé les élèves. "La Sicile est un mystère tant par son atmosphère, que par son histoire, sa langue et ses dialectes," note Mme Bottalico. "C'est une terre d'accueil, de souffrance, de richesse et de force à la fois... La storia si ripete !"



Un des élèves a témoigné de son expérience en ces termes : "Madame, on a parlé italien, on a tout compris. C'est le voyage d'une vie, Prof. Merci ! On n'oubliera jamais ce que vous nous avez transmis et ce que l'on a pu vivre en Sicile." Mme Bottalico conclut avec fierté : "Les élèves me le rendent bien et je suis fière d'eux chaque année."