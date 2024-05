Grande affluence à Corte pour la Saint-Théophile et la confirmation de deux cents adultes

Un "moment simple et important"



Parallèlement aux célébrations religieuses, le Chjassu San Teofalu a été officiellement inauguré. Ce sentier, réhabilité par le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC), relie la chapelle Saint-Antoine à Punta di u Corbu. Ce chemin historique, d'une trentaine de kilomètres, était utilisé par Théophile et ses frères moines pour atteindre la source alimentant leur couvent.



Le cardinal Bustillo a également béni ce sentier, en présence de nombreux Cortenais, sportifs et élus. L'inauguration du sentier a été décrite comme un "moment simple et important", symbolisant la continuité de l'histoire et de la spiritualité de la région. Les randonneurs et traileurs qui emprunteront ce chemin se souviendront de ces jeunes moines, dont le passage inspire encore aujourd'hui l'espoir et la résilience.