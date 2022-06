Rencontres littéraires de Musa Nostra à Montegrossu : une édition sous le signe des secrets d'artistes

Cet événement qui est un avant gout des "Estatine" ou des autres festivals organisés sur la Corse par Musa Nostra, a débuté ce vendredi avec 24 avec une conférence de Janine Vittori en l'église de Cassani, une rencontre qui a rassemblé plusieurs dizaines d'amateurs et de passionnés d'art. "Notre but aujourd’hui était de trouver un thème qui coïncide avec l'histoire de la peinture en Corse. Comme il y a eu l’acquisition par la Cdc du tableau, " la mer en Corse, Le Scoud " d’Henri Matisse, daté de 1898, j’ai proposé de faire une conférence sur Matisse et que l’on parle de ce Matisse en Corse" explique Janine Vittori. "Lorsque Matisse est arrivé en Corse, il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas et avec ses intérieurs symphoniques, il va vers quelque chose de nouveau et vers une autre conception de l'espace. J'ai ainsi voulu relier, plus de 12 ans après sa venue, une nouvelle fois avec la Corse. Et les journaux ne s'y trompent pas, car lorsque l'exposition MoMA s'est ouverte, avec l'atelier rouge, ils ont montré le Moulin Cuneo d'Ornano qui était assez capital dans l'œuvre. C'est comment Matisse transforme la peinture, transforme notre vision de l'espace, comment il intègre ses motifs décoratifs. Finalement comment il révolutionne la peinture avec des motifs venant d'autres cultures.C'est ce que j'ai voulu faire découvrir aujourd'hui", termine Jeanine Vittori.



Ce samedi 25 juin, à 16h30, en l'église de Lunghignani, se tiendra un atelier d’écriture mené par Dominique Lanzalavi. "Dumè Lanzalavi est documentariste et auteur. Il a notamment travaillé sur des biographies de personnages célèbres comme DeMoro Giafferi ou Leo Micheli. Un atelier ouvert à tous, où à partir d'une notice biographique, mes participants devront en réaliser un portrait", explique Marie-France Bereni Canazzi, présidente de l'association Musa Nostra .



Puis, à 19 heures, à Montemaiò, dans la cour de l'école, est organisé un apéritif littéraire en présence de Jean-Noël Pancrazi, qui présentera " Les Années manquantes", paru chez Gallimard en 2022. "C'est un bel événement. Jean-Noël Pancrazi, a eu des prix pour chacun de ses livres. C'est la première fois qu'il vient en Balagne. Il pourra également dédicacer ses œuvres ", conclut Marie-France Bereni Canazzi.



Marie-Antoinette Mambrini, adjointe au maire de Montegrossu, présente lors de la conférence, était ravie de l'engouement de cette première patrie. "Nous avons voulu organiser des rencontres littéraires à Montegrossu pour proposer un nouvel événement, un peu différent des autres, aux habitants de la commune, mais également à tous ceux qui souhaitent y participer. Et nous sommes plus que ravis de voir que ça plaît".



Créée il y a 14 ans, Musa Nostra est une association bastiaise qui se déplace sur la Corse entière et promeut la culture de toutes les façons. "Notamment la littérature. Mais nous nous intéressons également à l'art, l'histoire, la langue corse ou encore le patrimoine" ajoute Marie-France Bereni Canazzi.





À venir, un concours de lecture, que la place Paoli de Lisula, le 9 juillet en partenariat avec Arte Libri et Pratica Lingua.