Pression incendiaire à Montegrossu : 2 départs de feu à 1 km de distance

La rédaction le Jeudi 3 Mars 2022 à 20:12

La pression incendiaire la Balagne connait. La preuve cette double tentative de mise à feu à 1 km de distance et en l'espace de quelques minutes ce jeudi soir à Montegrossu. Fort heureusement les pompiers veillent et les flammes ont pu être rapidement maîtrisées en fin de soirée. Mais il faudra particulièrement veiller pour éviter à la Balagne de s'embraser une fois de plus.