Il permet au public de découvrir la Corse à travers son histoire : le groupe Balagna à Bastia, les 15 et 18 août

Le groupe* propose un voyage inédit à travers la Corse profonde, son histoire, son identité, son lien avec le monde. Son large répertoire s’étend de la polyphonie sacrée ou profane à des créations modernes avec une grande variété d’instruments : guitare, percussions, flute, violon…

«Nous avons le souci de la variété musicale » souligne Marc’Andria Castellani, auteur, compositeur, chanteur, musicien et narrateur dans les concerts, «nous mêlons chants traditionnels, musiques classique, sud-américaine, africaine, folk, flamenco voire parfois du rock et chaque chant est expliqué au public par un narrateur qui lie le fil de l’histoire des origines jusqu’à nos jours ». Le groupe offre ainsi des concerts d’une grande richesse tant par la variété des thèmes que des registres abordés.

On y trouve bien sûr des extraits de leurs 2 CD: «Soffiu Novu» et «Cantu chì sò » mais aussi les nouvelles compositions de Marc’Andria Castellani qui seront regroupées dans un album de 15 titres, a mo storia, à sortir cet hiver ou au printemps 2022 avec des arrangements signés Christophe Mac Daniel. Des clips vidéos sont également prévus. «Ces chansons retracent l’histoire de nos propres familles, en lien avec l’histoire de la Corse. Sur l’album nous aurons aussi quelques invités» précise Marc’Andria Castellani.





Un concert à Saint Jean au profit de Scola Corsa

Après leur participation ce dimanche 15 août à Citadella in Festa (dans une émission sur RCFM) organisée par la mairie de Bastia, Balagna se produira** mercredi 18 août à 21h30 en l’église St Jean Baptiste. «Nous sommes à 100% dans la démarche de Scola Corse et leur école immersive » souligne Marc’Andria Castellani, «par son travail et sa transmission linguistique, l’association peut inverser la tendance. Les écoles immersives ont de très bons résultats au Pays Basque mais aussi en Bretagne. L’association repose sur une poignée de militants mais qui sont très dynamiques. Scola Corsa c’est l’avenir. Elle va ouvrir deux classes maternelles d’immersion à Biguglia et Toga à Bastia. Tous les bénéfices de notre concert à St Jean, seront reversés à l’association ».

Le groupe qui s’est déjà produit dans de nombreux lieux en Corse (Corte, Cervioni, Calvi, Pigna…) propose plusieurs formats et se produira ensuite le 20 à Pigna et le 30 à Saint Florent.

A ne pas manquer.



* Thierry Nobili (voix basse), Sébastien Dussol (Terza et percussions), Andria Aitelli (seconda et violon), Jean-Philippe Casta (basse et guitare) et Marc’Andria Castellani (auteur, compositeur, basse, guitare).



** Pass sanitaire obligatoire