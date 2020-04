Il essaie d'étrangler son ex-concubine : il écope un an de prison (dont 6 mois avec sursis)

Mais l'homme, mis en cause, n'est pas allé bien loin.Le lendemain,1er avril, il a, en effet, interpellé et placé en garde à vue par les policiers de la sûreté départementale de Haute-Corse.Présenté au terme de sa garde à vue au Parquet il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Bastia.Il a écopé d'un an de prison dont 6 mois avec sursis.Il a été aussitôt placé sous mandat de dépôt et écroué à Borgo."Pendant le confinement, vous pouvez compter sur notre vigilance dans la lutte contre les violences intra-familiales et conjugales" rappelle la police nationale de Haute-Corse.Les numéros à retenirEn cas d’urgence : appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114.Violences sexistes / sexuelles : 3919 ou https://www.service-public.fr/cmi Violences sur un enfant : 119 ou https://allo119.gouv.fr.