Hôpital de Bonifacio : La CFDT suspend la grève mais entend désormais négocier avec l’ARS

« Pendant plus de 5 heures, nous avons abordé chaque point du préavis de grève. Le directeur (Nicolas Ballarin, NDLR) a fait preuve d’ouverture (...) », apprécie la section locale de la CFDT, dans un tract où elle annonce suspendre le mouvement de grève, entamé le jeudi 27 février.La CFDT pointait « l’épuisement » du personnel de l’unité de soins longue durée. « Il a été été demandé au directeur de prendre en considération les demandes de changement de service, dès lors qu’un agent en exprime la demande », détaille le syndicat qui se réjouit d’avoir été entendu : « Le directeur a accueilli favorablement cette demande. Et il a émis un avis favorable sur une autre de nos revendications : la création immédiate d’un poste d’aide médico-psychologique. »A l’hôpital de Bonifacio, sont représentées trois organisations syndicales. Le STC (majoritaire), la CFDT (minoritaire) et la CFE-CGC (récemment créée). Entre chacune, les points de désaccord sont nombreux et seule la CFDT avait choisi, ces dernières semaines, d’appeler le personnel à faire grève. La CFDT estimait ne pas être suffisamment entendue par la direction. Elle se dit aujourd’hui satisfaite sur ce point : « Outre le fait d'accorder un espace de dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux, le directeur s'engage à poursuivre en équité le dialogue social. »Concernant le remplacement d’un agent de service hospitalier qui faisait fonction d’animatrice, Nicolas Ballarin a annoncé avoir embauché un enseignant en activité physique adaptée. En revanche, il ne se dit « pas en mesure » de créer un poste d’infirmier 24h sur 24 à l’Ehpad de Porto-Vecchio (qui dépend de l’hôpital de Bonifacio). Cette revendication non satisfaite, la CFDT entend désormais la porter auprès de l’Agence régionale de santé qui, depuis qu’elle a diligenté une inspection en novembre à l’hôpital, a demandé à Nicolas Ballarin de ne pas prendre de décision structurante dans l’attente des conclusions de cette inspection.Celles-ci se faisant attendre, la CFDT avait décidé de déposé son préavis de grève et quelques jours plus tard, l’ARS transmettait son rapport d’inspection sur pièces. Il lui reste désormais à venir sur site. « L’ARS sera dans l’établissement les 19 et 20 mars », annonce la CFDT. Sollicitée par Corse Net Infos, l’Agence régionale de santé n’a pour l’heure pas confirmé cette information. Cette inspection avait été déclenchée dans l'idée d'apaiser le dialogue social entre les différents acteurs de l'établissement , profondément divisés au quotidien. En effet, depuis cet été, ce sont trois préavis de grève, à chaque fois à l'appel d'une organisation syndicale différente, q ui ont été déposés A ce jour, au vu de ses revendications pour partie satisfaites , la CFDT a décidé de suspendre la grève qu'elle défendait : « Néanmoins, nous maintenons le préavis afin de poursuivre les négociations » auprès de l’ARS. Des négociations qui porteront sur la création du poste d’infirmier de nuit à l’Ehpad de Porto-Vecchio, mais aussi sur la création d’une équipe mobile de gériatrie.