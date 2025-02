Hôpital de Bonifacio : le personnel en grève pour dénoncer un service "à bout de souffle"

Le syndicat CFDT de l'hôpital de Bonifacio, affilié à l'EHPAD de Porto-Vecchio, est en grève depuis ce jeudi matin, après un préavis déposé il y a deux semaines. Une manifestation “qui dépasse les 90 % de mobilisation” à Porto-Vecchio, selon Jean-Jacques Burtin, représentant CFDT du Centre Hospitalier de Bonifacio. “Face à l’urgence de la situation qui ne cesse de se dégrader en créant un climat pesant”, le personnel en grève demande à ce qu’un conseil de surveillance extraordinaire élargi soit provoqué, afin de répondre à leurs questions.





Parmi leurs revendications, le renfort médical, infirmier et administratif. Ils alertent sur “un service d’unités de soins de longue durée en souffrance”, avec un personnel “à bout de souffle, en raison d’une charge de travail excessive”, un “absentéisme record” et des patients, “pour la plupart atteint de multiples pathologies lourdes, réclamant une attention et une surveillance continues”. “Malgré l’investissement et le dévouement du personnel, la qualité de la prise en charge n’est pas adaptée, par manque de moyens et d’infrastructure adéquate. Les agents pourtant dévoués, compétents et diplômés, ne se sentent ni entendus, ni soutenus.” À ce titre, ils demandent “la création immédiate d’un poste d’aide médico-psychologique”, ainsi que “le remplacement de l’agent des services hospitaliers faisant fonction d’animatrice, absente depuis plusieurs mois”.



La CFDT dénonce également “la suspension imminente d’avril à octobre d’un médecin libéral à Bonifacio”, qui va “sérieusement impacter le Centre Hospitalier”, ainsi que “la fermeture envisagée de la maison médicale de Porto-Vecchio”, avec “les usagers de Porto-Vecchio, de Lecci et de Sainte-Lucie qui migrent déjà vers nous”. Indiquant que Bonifacio “est la ville la plus fréquentée de Corse pendant la saison estivale avec une augmentation de passage de 30 % à l’accueil médical non programmé”, ils demandent l’ouverture d’une deuxième ligne médicale, ainsi que le déploiement d’un poste d’agent administratif et d’infirmier.