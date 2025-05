Héritage du Luxe, la start-up corse qui donne une seconde vie aux articles de luxe

Rendre le luxe accessible au plus grand nombre. C’est le défi que s’est lancé Tom Vincent-Bartoli, étudiant en troisième année de gestion management à Corte. À 20 ans, il a lancé, avec Nissrine Mahraoui, étudiante à Annecy, Héritage du Luxe, une boutique en ligne qui propose des pièces de luxe de seconde main. Un choix évident pour ces deux passionnés. “Le luxe de seconde main est un secteur en plein essor. On a créé cette entreprise parce que j’ai acheté une jolie pièce de seconde main, mais je trouvais que le service n’était pas adapté à la pièce. Quand on achète un tel produit, on a envie d’avoir un service premium, comme si on était en boutique. C’est comme ça qu’on a eu l’idée. On s’est alors dit qu’on pourrait se partager les tâches : Nissrine fait des études dans le luxe, donc elle authentifie les pièces et elle les met en valeur, et je m’occupe de toute la partie informatique, à savoir mettre les produits en ligne, et toute la communication qu’il y a autour”, explique Tom Vincent-Bartoli.





Aujourd’hui, leur entreprise propose sacs, chaussures et vêtements provenant de marques de luxe, parfois 50 % moins cher que le prix d’un article neuf. “On détermine le prix en fonction du modèle, de l’année, de l’état, mais aussi du prix du marché. On essaie d’avoir le prix le plus compétitif, tout en arrangeant le vendeur. Concernant les pièces qu’on propose, on a beaucoup de sacs à main qui ont 25 ou 30 ans, et qui ne se font plus du tout, ou alors dans des modèles totalement différents, ce qui représente une certaine exclusivité. On a aussi beaucoup de pièces neuves, que nos clients n’ont jamais portées.”



Pour autant, Tom Vincent-Bartoli et Nissrine Mahraoui ne possèdent pas les pièces qu’ils mettent en vente. “On fonctionne sous forme de consignation. Après une première estimation à distance, on récupère la pièce pour l’authentifier. On signe ensuite un contrat de quatre mois, et on garde la pièce pour la mettre en avant sur notre site et nos réseaux sociaux. Une fois la pièce achetée, on transfère directement l’argent au vendeur. On est vraiment un intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur”, précise Tom Vincent-Bartoli, qui indique qu’ils gardent 20 % du prix du vente.