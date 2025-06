Hébergement de touristes handicapés en Corse : un trophée pour les Villas Lantana de Lecci

Vacances, j’oublie tout ? Facile à dire quand on a deux bras, deux jambes, en état de fonctionner. Beaucoup moins quand on est invalide, observe la Porto-Vecchiaise Périne Feron, qui gère à Lecci depuis 2018 avec son concubin Guillaume Godefroy, les Villas Lantana : « Quelqu’un qui n’est pas satisfait de son logement de vacances a toujours la possibilité de le quitter pour en trouver un autre. Pas les personnes handicapées, car l’offre en logements de tourisme adaptés est insuffisante. Or, si ça se passe mal, leur seule option, c’est de rentrer chez eux. »Mariée à Jérôme, atteint d’une maladie génétique, Sidonie confirme : « On a eu tellement de déconvenues... » On les rencontre sur la terrasse de l’une des Villas Lantana. Voilà deux ans que ces vacanciers venus de Haute-Savoie y réservent une semaine de vacances et ils ont déjà posé une option pour l’année prochaine. « La Corse, c’était mon rêve », se replonge Jérôme. « Ca faisait vingt ans qu’on essayait de venir, mais on ne trouvait rien d’accessible, raconte son épouse. On s’y prenait pourtant un an à l’avance... » Et en 2024, miracle : sur le site internet de l’association Tourisme & Handicap - chargée par l’État de développer la visibilité des hébergements accessibles - un premier nom apparaît en Corse, celui des Villas Lantana à Lecci. Sidonie et Jérôme sautent le pas. Aujourd’hui, ils ne le regrettent pas : « On est comme à la maison, tous nos besoins sont pris en compte, salue Sidonie, qui ne tarit pas d’éloges sur les Villas Lantana. En général, les gens qui proposent ce genre de structure d’hébergement ont un proche qui est atteint d’un handicap, ils sont donc sensibilisés. Ce n’est pas le cas de Périne et Guillaume, donc c’est d’autant plus incroyable qu’ils arrivent à anticiper nos besoins à ce point là. »