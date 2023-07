En Corse, de plus en plus de plages accessibles aux personnes à mobilité réduite

« Impulser une dynamique en faveur de l’égalité des droits et des chances et promouvoir une Corse plus inclusive ». C’est l’objectif de l’opération « Une piaghja per tutti ». Initié par l’association Cap Corse Handicap, ce projet permet de faciliter l’accès aux plages pour les personnes à mobilité réduite grâce à l’installation de différents dispositifs. « L’idée c’est de donner un accès à la mer aux personnes en situation de handicap. La mer est source de santé et de bien-être et nous avons la chance d’être entourés d’eau », souligne Éric Valery, le président de cette association créée en 2015 en ajoutant : « Ce modèle d’inclusion n’est pas uniquement destiné aux personnes en fauteuil. L’installation de ces dispositifs peut aussi permettre à nos parents ou grands-parents qui ont des difficultés de déplacement de retourner à la mer ».



Après avoir développé ces dispositifs d’accessibilité sur le Cap Corse, mû par la volonté de faire bouger les choses, le président de Cap Corse Handicap s’est armé de son bâton de pèlerin et est parti rencontrer les différentes intercommunalités à qui la loi NOTRe a confié les compétences du développement touristique afin de les accompagner vers l'achat d'infrastructures. Depuis 2022, l'Agence Régionale de Santé de Corse (ARS) et l’Agence de Tourisme de la Corse (ATC) se sont à leur tour engagées aux côtés de l'association pour adapter un grand nombre de plages et les rendre accessibles à tous. Au point qu’aujourd’hui près d’une soixantaine de plages de l’île* sont équipées de tapis d'accès et tiralos ( fauteuil de plage qui permet de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau).



« C’est un projet qui rentre parfaitement dans les orientations de l’ARS, à savoir la promotion de la société inclusive. L’idée c’est qu’aucun dispositif dit de droit commun ne soit rendu inaccessible à quelqu’un du fait d’une vulnérabilité, qu’elle soit une maladie, un handicap, l’âge,… », explique Philippe Mortel, directeur de cabinet de la directrice générale de l’ARS et en charge du projet « Une piaghja per tutti ». Dans ce droit fil, afin de promouvoir ces initiatives locales en matière d’accessibilité, depuis deux ans, l’ARS mène une campagne de communication autour de ces plages inclusives, qui passe notamment par le biais d’un spot télévisé.