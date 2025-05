Haute-Corse : Anne Chiardola prend la tête de la direction académique

La Haute-Corse a désormais une nouvelle directrice académique. Le poste était resté vacant depuis le départ de Bruno Bénazech en février dernier. Ce mercredi 22 mai, le Conseil des ministres a acté la nomination d’Anne Chiardola à la tête de la direction académique du département, au sein de la région académique de Corse.







#Nomination | Par décret du 22 mai 2025, publié au Journal Officiel du vendredi 23 mai, Anne Chiardola est nommée IA-DASEN de Haute-Corse.



Docteure en sciences de l’éducation, la nouvelle directrice connaît bien les enjeux du système scolaire. Elle a débuté comme professeure des écoles dans l’académie de Nice, avant de devenir maître formatrice, puis conseillère pédagogique et conseillère technique auprès de l’IA-DASEN.Major du concours des inspecteurs de l'Éducation nationale en 2017, elle est affectée dans les Alpes-Maritimes, où elle prend en charge une circonscription et coordonne la mission numérique. Elle rejoint ensuite l’administration centrale à la Direction du numérique pour l’éducation, en tant que cheffe de projet, puis adjointe au chef de bureau.Depuis 2023, elle occupait les fonctions d’Inspectrice d’académie adjointe dans le Var. Son parcours a été salué par plusieurs distinctions, notamment les Palmes académiques et une médaille du courage et du dévouement pour son accompagnement des familles après l’attentat de Nice.