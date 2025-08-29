Haute-Corse : 400 foyers toujours privés d’électricité après les orages à Galeria

C.-V. M le Vendredi 29 Août 2025 à 10:32

Météo-France avait placé la Haute-Corse en vigilance orange jeudi 28 août entre 18h et 22h pour un épisode orageux. Né entre la Catalogne et les Baléares, le système a traversé l’île d’ouest en est, provoquant de fortes pluies, des rafales de vent et de nombreux impacts de foudre.