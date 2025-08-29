Haute-Corse : 400 foyers toujours privés d’électricité après les orages à Galeria

Les sapeurs-pompiers, les forces de sécurité et les services de l’État sont restés mobilisés toute la nuit pour gérer les conséquences des intempéries. Depuis le dernier point établi jeudi soir à 21h15, aucune nouvelle intervention de voirie n’a été recensée.
Ce vendredi matin, à Galeria, 400 foyers demeurent privés d’électricité, EDF prévoyant un rétablissement dans la journée. Entre Calvi et L’Île-Rousse, une ligne électrique reste hors service et fait l’objet d’un diagnostic avec l’appui de moyens aériens.
Cette situation n’a toutefois pas eu de conséquences pour les habitants, réalimentés dès hier soir par d’autres lignes.
Dans un communiqué le préfet de Haute-Corse a renouvelé ses remerciements à l’ensemble des équipes mobilisées.
