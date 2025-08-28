Orages violents en Haute-Corse : coupures d’électricité en Balagne et perturbations des transports

Au plus fort de la soirée, 180 sapeurs-pompiers avaient été mobilisés pour répondre aux nombreuses sollicitations et prévenir les départs de feu liés aux impacts de foudre. Les forces de l’ordre avaient également été déployées pour sécuriser les zones les plus exposées.

Une panne d’électricité a touché jusqu’à 10 000 clients entre Calvi et l’Île-Rousse, compliquant aussi les communications téléphoniques.

À 22 heures, environ 700 foyers restaient privés de courant dans le secteur de Galeria. EDF avait rappelé que les câbles électriques tombés au sol ne devaient en aucun cas être manipulés par des particuliers.





Malgré la violence du phénomène, aucune victime n'est à déplorer. Un couple et leur enfant, dont le véhicule avait été endommagé, a été hébergés au centre de secours de Calvi, tout comme plusieurs campeurs déplacés vers des locaux sécurisés.





Les transports ont également été perturbés. Les vols Orly–Calvi (19h45) et Marseille–Calvi (21h00) ont été déroutés respectivement vers Nice et Bastia. Le vol Orly–Bastia prévu à 20 heures avait d’abord été dévié sur Nice avant de regagner Paris. Un retard a aussi été enregistré pour le vol Bastia–Nice, tandis qu’un navire attendu à Bastia à 21h15 avait pu accoster normalement.





Sur les routes, une dizaine d’interventions ont été menées pour dégager les chaussées obstruées par des arbres, du mobilier urbain, des câbles électriques et des roches. Le préfet avait appelé les automobilistes à la prudence et à réduire leur vitesse.





Enfin, les trajets ferroviaires prévus le lendemain pourront être assurés. Des équipes techniques accompagneront les trains pour intervenir rapidement en cas d’obstacle sur les voies.



Ce jeudi soir le préfet "remercie l’ensemble des services de l’État, des forces de sécuritéintérieures, du SIS2B, de la collectivité de Corse, d’EDF, de la CCI de Corse, deschemins de fer de la Corse et de manière générale l’ensemble des maires, citoyenset acteurs de la gestion de crise qui se sont fortement mobilisés ce soir pourpréserver la sécurité de tous et revenir au plus vite à la normale".