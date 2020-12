Haute-Corse : 131 verbalisations pour non-respect du couvre-feu depuis le 15 décembre

Depuis le 15 décembre les corses doivent se plier à la règle du couvre-feu et rester chez eux à partir de 20 heures sous peine d’être verbalisé à hauteur de 135 euros. Une mesure qui a été « globalement respectée » selon la préfecture de Haute-Corse qui fait état de 124 verbalisations pour 3 900 contrôles effectués. Concernant les établissements qui ne respectaient pas les règles, on dénombre trois établissements fermés et six mis en demeure ces 15 derniers jours pour un total de 27 fermetures administratives depuis le mois de mars en Haute-Corse.Depuis le 19 décembre, pour se rendre en Corse, les voyageurs doivent avoir réalisé un test PCR ou antigénique moins de 72 heures avant leur départ, et ce, jusqu’au vendredi 8 janvier sous peine d’être verbalisé à hauteur de 135 euros et de se voir obligé de réaliser un test dès l’arrivée. En Haute-Corse, sur les 28 113 contrôles effectués dans tous les ports et aéroports du département du 19 décembre au 30 décembre, seul 7 ont fait l’objet d’une verbalisation.Même si la Corse figure parmi les bons élèves français en matière de contaminations à la Covid-19, l’heure n’est pas au relâchement. Pour la préfecture de Haute-Corse « la population a fait d’importants efforts qui permettent actuellement à la Haute-Corse d’être dans une situation favorable, mais qui tend à le devenir moins depuis 2 semaines. Il n’est donc pas possible de réduire la vigilance ». Pour se faire, les forces de l’ordre maintiennent un dispositif renforcé dans tous les ports et aéroports de Corse ainsi que sur le réseau routier pour que « l’année se finisse sur une bonne note ».