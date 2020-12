Covid-19 : Tests obligatoires pour venir en Corse

Cette année, selon les prévisions, ce sont près de entre 40 et 45 000 personnes par semaine qui rejoindront l'Ile de Beauté pour passer les fêtes de fin d'année en famille. A moons d'une semaine de la mise en place d'un protocole sanitaire pour les voyageurs maritimes à destination ou en provenance d'Italie et pour les passagers arrivant de pays identifiés comme zones de circulation à risque du COVID-19, la préfecture de Corse et l'ARS ont présenté ce samedi 12 décembre à Ajaccio les nouvelles mesures sanitaires mises en place pour affronter au mieux la période des vacances de fin d’année dans le contexte épidémique actuel.

Après une large consultation, qui aura duré plus d'une semaine, l'option retenue afin d'éviter tout risque de contamination extérieure a été celle de demander à toute personne souhaitant se rendre en Corse pendant les fêtes de fin d'année d'avoir fait un test PCR ou antigénique 72 heures avant d'embarquer en bateau ou en avion. A l'aller, précise le préfet de Corse, les passagers devront pouvoir présenter une attestation sur l'honneur assurant la réalisation de ce test. Au retour en revanche ils devront être en possession des justificatifs de la réalisation d'un test avant la date de départ.



Des contrôles aléatoires seront mis en place et si leur organisation est encore en discussion, ce qui est certain c'est que tout contrevenant risque une amende de 135 euros.

L'obtention d'un test négatif au Covid-19 sera donc la condition requise à compter du 19 décembre et jusqu'au 8 janvier pour pouvoir entrer sur l'ile pour toutes les personnes âgées de plus de onze ans.