Harcèlement scolaire : un collégien de 13 ans hospitalisé à Bastia, une enquête ouverte

L’élève de cinquième du collège de Montesoro à Bastia et âgé de 13 ans a été hospitalisé ce week-end et est sorti de l’hôpital en début de semaine, mais n’a pas encore réintégré son collège, a indiqué le père de l’adolescent qui souhaite garder l’anonymat, confirmant une information de Corse-Matin. 'Le petit est venu me dire qu’il souhaitait se jeter par la fenêtre pour en finir", a-t-il ajouté, encore sous le choc. Il a porté plainte pour le harcèlement subi par son fils. Le parquet de Bastia a indiqué avoir ouvert une enquête pour harcèlement scolaire. Le rectorat de Corse précise, dans un communiqué, avoir été "informé que l’élève avait été hospitalisé en raison d’un stress important", assurant qu’il "n’y a eu aucune tentative de suicide".



Conseil de discipline

Selon le père de l’adolescent, son fils est victime de harcèlement en classe depuis le début de l’année scolaire mais aussi sur les réseaux sociaux, via un groupe Snapchat créé par les élèves et dédié à l’aide aux devoirs sur lequel ont été partagés des enregistrements sonores, dans lesquels l’adolescent est insulté. Des menaces de violences sont également proférées dans ces enregistrements et des montages de photos obscènes réalisés avec le visage de la victime ont été postés sur ce groupe. "Dès que l’établissement et le rectorat ont été saisis des faits, l’affaire a été prise très au sérieux", assure le rectorat en précisant qu'"un signalement (...) a été fait auprès du procureur de la République de Bastia".



Le rectorat ajoute que "les élèves concernés ont été convoqués et n’ont pas reconnu la réitération des moqueries, sinon des invectives suite à un tir raté durant une partie de football".

"Un troisième élève s’en serait pris verbalement au collégien, ne supportant pas la mise en cause de ses deux camarades", précise-t-il en ajoutant que "les élèves soupçonnés de harcèlement passeront dans les jours à venir devant le conseil de discipline de l’établissement".