Handball N2 : Corte écarte Loriol 29-24

On pensait qu’avec cette avance, les Cortenais pourraient voir venir en deuxième période. Mais ils connaissaient une longue traversée du désert, un temps faible de dix minutes au cours duquel ils ne parvenaient plus à trouver le chemin des buts. Des tirs manqués, des arrêts du deuxième gardien Esson et voilà que l’avance fondait comme neige au soleil tant et si bien que Loriol revenait à deux points de Corte à la 40e minute : 19-17. Heureusement que Morato, sur son aile gauche, parvenait à redonner espoir à ses couleurs à la 41e tandis que Chamekh lui emboîtait le pas, que Raffini stoppait une attaque adverse et faisait jouer sa grande expérience en calmant le jeu. Les Cortenais repartaient de l’avant et même si Esson était à la parade sur des tirs, dont un penalty, de Chamekh, Gimenez et Niang, le HBC repoussait Loriol à 4 points à la 44e (22-18)