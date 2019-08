Gros succès pour le bal des pompiers de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Rédigé par Matthéo Arry le Jeudi 15 Août 2019 à 20:37

Incontournable de l’été, le bal des pompier a animé cette veille de 15 aout d’un esprit festif et familial à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Les camions de pompiers et les soldats du feu en uniforme ont fait rêver les enfants. Sur la piste face au dj, les pieds se mêlaient et les danses s’enchainaient.

Bal populaire et célébration joyeuse de ces héros du quotidien, cette année encore ils ont offert au village un air de fête rassurant et envoutant.

Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine