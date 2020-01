Grève maritime : Après Bastia, le Pascal Paoli ravitaille Ajaccio

Victoria Leonardi le Lundi 20 Janvier 2020 à 07:33

Après une dizaine de jours de blocage en raison de la grève de marins du STC, un deuxième cargo mixte a pu effectuer une liaison entre le continent et Ajaccio et accoster au port de la cité impériale ce lundi 20 janvier au petit matin.



Dimanche, le Pascal Paoli avait déjà effectué une première rotation entre Nice et Bastia.

Les navires de la Corsica Linea devraient multiplier les rotations ces prochains jours même si la compagnie maritime ne pourra pas assurer seule un retour à la normale.



Le port de Marseille est toujours bloqué.

