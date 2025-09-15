Grève du 18 septembre : 8 syndicats appellent à la mobilisation en Haute-Corse

Cette fois c’est sous une même bannière que défileront les syndicats de Haute-Corse, tirant à boulets rouges sur le gouvernement et le Medef. « Le gouvernement Lecornu déroule le tapis rouge au MEDEF et à la CPME. Le patronat ne se cache plus en exigeant une société taillée sur mesure pour ses profits » dénoncent à l’unisson les syndicats.
Et l’intersyndicale de lister les revendications de ce patronat montré du doigt : « Réduction de la durée d’indemnisation chômage ; retraite à 65 ans, voire plus ; Travail des séniors jusqu’à épuisement, flexibilisation extrême du contrat de travail ; suppression des cotisations patronales ; dérégulation du temps de travail : fin des 35 h, travail le dimanche ; attaque contre les droits syndicaux et les représentants du personnel ; maintien des 211 milliards d’aides publiques sans contrepartie sont autant de demandes patronales que nous ne pouvons tolérer. Le patronat et Macron veulent tout et ils ne lâcheront rien. A nous de les faire plier » clament en chœur les 8 syndicats.
Pour une réelle justice fiscale
Les revendications syndicales sont tout aussi nombreuses. « Nous exigeons des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques, mais aussi des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité ou encore des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France et des mesures contre les licenciements » affirment les syndicats unis tout en n’omettant pas la « la justice fiscale avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, contraignent le versement des dividendes et conditionnent fortement les aides aux entreprises. Nous demandons aussi une protection sociale de haut niveau et l’abandon de la retraite à 64 ans. »
Aussi CFDT, CGT, CFE/CGC, FO, FSU, Solidaires, STC et UNSA souhaitent une grande mobilisation ce jeudi : « Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser massivement pour changer la donne et gagner des avancées ! Le 18 septembre on relève la tête et on reprend ce qui nous appartient. Nos organisations ont convenu de se revoir après cette journée de mobilisation et de grève et se réservent la possibilité de prendre toute initiative nécessaire. »
Le départ de la manifestation est prévu à 10 h du Palais de Justice de Bastia.
