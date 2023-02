Près de 2 000 personnes disent "non à la réforme des retraites" à Bastia

Alors que le projet de loi est actuellement en débat à l’Assemblée Nationale les syndicats maintiennent la pression.

A Bastia, prévu à 10 heures, le cortège ne s’est ébranlé que vers 10h40 du Palais de Justice.

Des militants, drapeaux agités, scandant ou chantant slogans hostiles à la réforme et au gouvernement, des étudiants, des retraités mais aussi des salariés non encartés, des sympathisants, des membres d’association ou de partis politiques comme le Parti Communiste ont fait entendre leurs voix.





Très nombreux les fonctionnaires nationaux ou territoriaux, les postiers, les agents des finances, les personnels de santé, les enseignants… « On s’aperçoit qu’on est toujours aussi nombreux » se réjouissait François Giudicelli; (notre vidéo), porte-parole de l’Intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, STC et UNSA. « Comme on peut le voir aujourd’hui de nombreux jeunes nous ont rejoints. On continue à se mobiliser, à se rassembler mais si le gouvernement ne nous entend pas, d’autres actions, peut-être plus dures pourraient être déclenchées par les syndicats.

On va en discuter en intersyndicale mais d’ores et déjà de nouvelles journées de manifestation sont prévues les 16 février et 7 mars ».