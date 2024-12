A Bastia, un front syndical uni face aux réformes gouvernementales

Les syndicats de la fonction publique sont plus que jamais déterminés à défendre les intérêts des agents publics. Christophe Bertin, secrétaire de l'Union Départementale (UD) FO de la Haute-Corse, a confirmé la participation de son organisation, soulignant que "les fonctionnaires FO de la Haute-Corse ont décidé de se joindre au combat". Il précise que cette mobilisation est "un combat décisif pour plusieurs revendications essentielles", notamment l'augmentation des salaires, le dégel du point d’indice, ainsi que l'abrogation de la réforme des retraites.



Pour les syndicats, cette mobilisation est bien plus qu'une simple manifestation de mécontentement. "Cette action n’est pas une simple expression de mécontentement, mais une étape essentielle face aux annonces du gouvernement et à notre refus catégorique d’accepter ses réformes", insiste Christophe Bertin.





Unité syndicale contre les réformes

Les six syndicats unis dans cette action dénoncent une série de mesures du gouvernement qu'ils jugent menaçant pour la fonction publique. Parmi les principales revendications figurent l'abandon des trois jours de carence, la réduction de l’indemnisation des arrêts maladie et des suppressions massives de postes, notamment dans la fonction publique territoriale (FPT), où le gouvernement prévoit la suppression de 100 000 emplois.

Pour Charles Casabianca, de l'UD CGT de la Haute-Corse, "malgré l’audience accordée par le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, les organisations syndicales constatent que leurs principales revendications restent largement insatisfaites". Il dénonce également le non-versement de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat) et les réductions budgétaires qui pèsent sur les services publics.



La FSU et l'UNSA, également mobilisées, appellent à une mobilisation générale, soulignant la nécessité de renforcer les moyens alloués aux services publics, de créer de nouveaux emplois et de titulariser les contractuels. "Le service public est un bien commun indispensable. Il est temps de défendre nos droits et nos conditions de travail", déclarent-ils. De plus, les syndicats revendiquent une augmentation significative du point d’indice, une refonte équitable des grilles indiciaires, ainsi que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.



Du côté de la CFDT, le 5 décembre, les syndicats appellent donc tous les agents publics à se rassembler à Bastia, à partir de 10h, devant le Palais de justice. Ils défileront ensemble dans un grand mouvement unitaire, aux côtés des autres syndicats de la fonction publique. "Faisons entendre notre voix en manifestant", a conclu l’UNSA. Enfin, la CFDT appelle également l'ensemble des personnels de la Fonction publique de l'Etat, de la Fonction publique Territoriale et la Fonction publique Hospitalière à une journée de mobilisation et de manifestation ce jeudi « Nos revendications s’articulent autour de plusieurs axes majeurs » expliquent Christelle Giansily, secrétaire générale de l’UD CFDT Haute-Corse « Opposition à l’augmentation du nombre de jours de carence, refus de la baisse de l’indemnisation des jours d’arrêt maladie, amélioration du pouvoir d’achat, amélioration des conditions de travail, une Fonction publique mieux reconnue et plus attractive. Cette mobilisation, organisée en intersyndicale est dans l'intérêt de tous, car une Fonction publique forte et respectée est un pilier essentiel de notre République ».