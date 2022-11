Grand Ajaccio : une concertation citoyenne pour doter le territoire de nouveaux outils numériques

Lors du développement de ParlamiCorsu justement, la CAPA a équipé en parallèle les établissements scolaires ajacciens. "Dans le PNT, on a investi 2,5 millions d'euros pour que toutes les écoles de la ville soient dotées de tableaux numériques, rappelle le conseiller communautaire délégué au numérique. Dans cette nouvelle étape du PNT, 1,2 millions d'euros seront utilisés pour que tous les villages de la CAPA en bénéficient, ce qui représente un investissement de 3,7 millions d'euros sur ce point."Mais pour aller encore plus loin dans sa démarche de numérisation ajaccienne, la CAPA a fait le choix de se tourner vers les premiers concernés : les habitants de son territoire. "Le but est de développer ce qui marche et pourquoi pas des choses qui n'existent pas encore. Pour cela, on va au-delà des techniciens auxquels on fait confiance en rajoutant une consultation citoyenne pour demander à la population d'être actrice concernant l'évolution de notre territoire sur le numérique, dévoile Christophe Mondoloni. On arrive à un tournant où nous avons la volonté d'aller plus loin et il est important pour nous de connaître les attentes : celles qui manquent aux gens, qui faciliteront la vie de demain."Depuis le 7 novembre dernier et jusqu'au 31 décembre, il est donc possible pour tous les habitants de répondre à un questionnaire en ligne : https://crbi9mboiwn.typeform. com/to/DMQWpaBo , proposer des projets et participer à des rencontres. S'en suivra ensuite une consultation entre tous les élus pour décider des actions à mener au travers de ce PNT nouvelle génération.