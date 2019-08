Golf : un savoureux mélange des genres à Murtoli

L'épicerie fine porto-vecchiaise dirigée par Jean-Marc Cartal a mis, selon l'expression consacrée, les petits plats dans les grand lors de cette compétition qui a rassemblé plus de soixante golfeurs sur les greens de l'Ortolu.

Un parcours de Murtoli désormais suivi par Alejandro Reyes qui n'est autre que le super intendant du Golf National cadre de la dernière Ryder Cup.





Le "patron" de ce sommet mondial du golf entre les Etats-Unis et le Vieux Continent, à savoir Pascal Grizot, est d'ailleurs, lui aussi, présent sur le domaine de Murtoli pour cette échéance disputée selon la formule quatre balles meilleure balle. En plus de l'aspect uniquement sportif, ce Trophée Panier Rouge est l'occasion d'un subtil et savoureux mélange des genres et des saveurs.



L'emblématique boulangerie Mallaroni est l'une des attractions de cette journée. Paul Mallaroni n'a pas hésité à faire le déplacement avec un "tube " vintage pour faire découvrir ses produits.

L'alliance du golf et du bon goût du côté de la vallée de l'Ortolu.

GAP