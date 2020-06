Gilles Simeoni : « Aux municipales, les Corses ont dit clairement qu’ils ne voulaient pas d’un retour en arrière »

C’est une prise de parole à chaud, impromptue, en même temps ferme et claire avec un message envoyé à une certaine opposition tant extérieure qu’intérieure. C’est aussi un appel à la raison et au dialogue que Gilles Simeoni a lancé à la famille nationaliste dans ce qui semble être une réponse sibylline à des sous-entendus critiques, émanant depuis deux jours de ses partenaires de la majorité, qu’ils aient été victorieux ou, en certains lieux, laissés sur la touche. Epuisé par la séquence électorale enchainée sans répit après la séquence COVID, mais pas vraiment enclin à laisser tirer des bordées ou des leçons sur son dos, le leader nationaliste et président de l’Exécutif territorial a mis, d’un ton sobre et monocorde, les choses aux points, en décochant au passage quelques tacles bien orientés.



Des vies ou des voix

Comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, il a replacé, d’emblée, la séquence électorale dans son angoissant contexte sanitaire qui en a fortement troublé le déroulement et peut-être même, en certains lieux, le résultat. « Les élections municipales sont un moment important de notre vie collective et démocratique. Elles se sont, cette année, déroulées dans un contexte inédit, profondément bouleversé par l’épidémie du COVID19. Elles ont commencé le 15 mars et se sont achevées le 28 juin. Pendant plusieurs semaines, la nécessité de faire face à l’urgence impérieuse et d’aider à sauver des vies a, pour ce qui me concerne, comme pour beaucoup d’élus en situation de responsabilités, pris le pas sur toute autre considération, notamment sur les exigences habituelles d’une campagne électorale. Il est normal qu’il en ait été ainsi parce qu’au dessus de tout, il y a la vie et la nécessité de protéger les personnes qui sont exposées à la maladie, qui risquent de la contracter, exposées pour la combattre et la guérir. C’était aussi le sens de l’appel au report du 1er tour des élections municipales que j’ai fait en mon âme et conscience, y compris en sachant que cet appel risquait de nous desservir conjoncturellement d’un point de vue de l’arithmétique électorale. Il faut mieux essayer de sauver une vie que de gagner des voix ! ».



Equité et solidarité

Ce point évacué, il félicite sans surprise les nouveaux élus et leur assure de son soutien sur des principes mis en place depuis son accession aux responsabilités : « J’adresse mes félicitations à ceux et celles qui ont été élues, notre gratitude à celles et ceux qui, de façon générale, se sont présentés parce que c’est un acte d’engagement au service de l’intérêt général… Un certain nombre de membres de la majorité ont été élus dimanche, c’est une grande joie pour nous. Une joie humaine et une joie politique. Je les félicite chaleureusement… Bien sûr, j’adresse mes vœux de réussite à celles et ceux qui seront en situation de responsabilité dans le mandat à-venir. Je tiens à leur dire que la Collectivité de Corse sera, comme c’est son rôle et son devoir, aux côtés des communes et intercommunalités de l’île pour les soutenir et les accompagner dans leurs projets. Nous continuerons à placer au cœur de l’engagement de la CDC les principes d’équité et de solidarité entre les territoires comme entre les citoyens ». Un message attendu, mais pas anodin dans les turbulences sanitaires et financières dans lesquelles se débattent ou vont se débattre nombre de collectivités locales confrontées aux conséquences de l’urgence sanitaire.