Gestion des déchets : Rossano Ercolini, lauréat du Nobel de l'Environnement, revient le 11 janvier en Corse

Président de Zero Waste Europe et de Zero Waste Italy, lauréat du Nobel de l'Environnement (Goldman Prize 2013), il témoignera de la mise en place à Capannori, enToscane, ville pionnière dans ce domaine, de la stratégie Rifiuti Zero en Italie ( 304 communes actuellement, soit près de 7 millions d'habitants), en Europe et ailleurs.

Après ses conférences en janvier 2016, une communauté de communes corse a commencé la mise en œuvre de ce mode de gestion avec succès, c'est celle de Calvi Balagne.

"Nous souhaitons que les autres emboitent le pas, car la situation des déchets s'est encore aggravée. Nous n'avons plus d'exutoires et plus que jamais il faut agir en amont, par la réduction, le tri à la source, le compostage, le recyclage et la mise en place d'une redevance incitative. C'est une question de volonté, d'organisation et bien entendu d'information et d'accompagnement des usagers. Et c'est possible !

De nombreuses associations soutiennent cet événement" explique l'associu Zeru Frazu qui a lancé un appel à tous ceux qui se sentent concernés.

"Vous êtes invités à la conférence débat, avec votre famille, vos amis, vos voisins... (pensez au covoiturage). Nous devons montrer à nos décideurs que nous sommes nombreux à vouloir une autre politique de gestion !"



A la suite de la conférence, une table ronde réunira plusieurs personnes en responsabilité dans ce dossier.Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de l'Assemblée de Corse, François Sargentini, président de l'Office de l'Environnement, François Tatti, président du Syvadec, Josiane Chevalier, préfète de Corse, François Marchetti, président de la com com de Calvi Balagne et Camille Fabre, directeur régional de l'ADEME de Corse, notamment ont été invités par l'Associu.

"Les présidents et membres des communautés de communes sont bien entendu invités et nous leur réservons des places aux premiers rangs. Vous pouvez éventuellement les contacter pour leur dire que vous comptez sur leur présence, ainsi que votre maire ou les candidats aux prochaines élections municipales" ajoute Zeru Frazu.

Par ailleurs rappelle que le le 8 janvier à 20 heures aura lieu la projection du documentaire de J.-M. Schiavo "Zeru Frazu?", à Bastia Lupinu, Alb'Oru, . Organisée en collaboration avec AFC Umani, elle sera suivie d'un débat en présence du réalisateur.