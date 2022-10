"Gaspi Alim" : la municipalité de Bastia lance une opération contre le gaspillage alimentaire

Accueil de nuit de St Joseph (géré par le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Furiani)

« L’aide aux plus démunis est un secteur qui me tient à cœur, qui tient à cœur à notre municipalité d’autant que la crise actuelle accentue la précarité déjà bien présente en Corse » déclare, le maire de Bastia. « Cette convention vient d’un constat : alors que notre cuisine centrale fournit quotidiennement 1 500 plateaux repas aux crèches, écoles de la Ville et service portage de repas à domicile du CCAS, nous nous sommes aperçus que chaque jour, en moyenne, 180 plateaux n’étaient pas distribués pour une raison ou une autre. Contacts ont donc été pris avec plusieurs associations qui œuvrent quotidiennement pour la cohésion, l’insertion ou la réinsertion sociale auprès des familles et personnes les plus démunies au niveau local».A l’origine de cette initiative, la directrice de l’épicerie éducative qui jouxtedans le quartier Saint-Joseph à Bastia et qui comme elle dépend du. « Notre épicerie propose aux plus démunis des produits de premières nécessités à 10% du prix du marché aux familles en proie à des problèmes financiers, d’endettement et on leur fournit aussi un accompagnement budgétaire » souligne en préambule Pauline Bagard. « C’est lors d’une discussion avec une responsable de la cuisine centrale que l’idée a germé. Tous les jours, des repas, barquettes, yaourts, fruits, se retrouvaient non consommés, en raison principalement de l’absence de certains enfants. Il fallait absolument lutter contre ce gaspillage et on a mis en place ce système de récupération des repas ».Ainsi à compter du 7 novembre prochain, tous les jours, les plateaux non distribués seront récupérés et centralisés par du personnel de la CCAS dans les locaux de l’épicerie éducative. « Dans la matinée, la cuisine centrale contactera les livreurs du portage de repas à domicile du CCAS » explique la directrice. « Les denrées alimentaires seront récupérées dans le camion réfrigéré du CCAS, les après-midis, à la cuisine centrale. Celles-ci seront ensuite déposées dans le réfrigérateur prévu à cet effet au sein de l’épicerie éducative du CCAS Bastia. Des agents auront évidemment la mission de veiller à la propreté des équipements tout au long du parcours de redistribution, mais également à la conformité des produits comme la date de péremption des produits, fraicheur des fruits et légumes. Suivant un planning bien déterminé, les associations seront ensuite contactées pour venir récupérer les denrées le lendemain matin. »• l’Association A FRATELLANZA• Les Restos du cœur• Le Restaurant social de Bastia• L’Association PARTAGE• Le Secours Populaire• L’Association aides et actions solidaires• CHRS Maria Stella• La Banque Alimentaire Agricole de Moriani.