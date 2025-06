GR20 : le corps sans vie d'un homme retrouvé près du lac du Rinosu

Le corps d’un homme a été découvert ce jeudi 5 juin à proximité du lac du Rinosu, sur le tracé du GR20, par un accompagnateur en montagne. Selon le procureur de la République de Bastia, « les premières investigations laissent présumer l'identification du disparu, Marc Lauriac ».



Ce randonneur de 50 ans, en vacances en Corse, n’avait plus donné signe de vie depuis le début du mois de mai. Parti de Bastia pour emprunter la partie nord du sentier de grande randonnée, il avait été localisé pour la dernière fois le 1er mai près du refuge de Pietra Piana. Sa disparition avait été signalée quelques jours plus tard par ses proches.



D’importantes recherches avaient été engagées à partir du 4 mai, dans des conditions météorologiques souvent difficiles, sans résultat jusqu’à cette récente découverte. L’enquête se poursuit pour confirmer l’identité de la victime et établir les circonstances du décès.