Futsal : l’Union Sportive de la Jeunesse Furianaise ambitieuse

Le président Thomas Vecchioli ambitionne pour son équipe un meilleur classement que la saison passée. La barre peut paraître haut placée quand on saura que l’USJF avait pris lors de l’exercice précédent une excellente 4ème place.

Pour atteindre son objectif et donc monter sur le podium le club a choisi de travailler dans la continuité. « Nous avons conservé l’essentiel du groupe. Seulement 2 départs pour 3 arrivées » indique le jeune président. Alexandre Pistorozzi, 17 ans, et Nicolas Giannechini (Bastia Agglo Futsal) ont rejoint le Cosec de Furiani de même que le joueur brésilien Thiago Costa, 36 ans, un redoutable buteur qui a déjà évolué au haut niveau, en D1.



Le club fera de nouveau confiance à son coach italien: Felice Mastropierro. « C’est un technicien qui connaît très bien le haut niveau » souligne Thomas Vecchioli. Le club a d’ailleurs étoffé son staff avec l’arrivée de Gaby Sorrenti (Corte) comme entraîneur-adjoint, un préparateur physique, Sébastien Lopez, deux kinés ostéopathes et une diététicienne.

«La saison dernière nous avions été pénalisés par de nombreuses blessures. En renforçant l’équipe médicale, on devrait avoir moins de problèmes de ce coté là». Enfin, Jean-Etienne Landini a été nommé directeur sportif et sera secondé par François Furfaro.





Selon Thomas Vecchioli ce championnat 2019:2020 s’annonce plus homogène mais d’un niveau plus élevé. « Il ne devrait pas y avoir de gros écarts entre les équipes. Beaucaire et Kingersheim seront les favoris. Pour nous le début du championnat va être important car on va justement se déplacer chez ces deux favoris. Créée en Mai 2011 par quelques amis, l’USJ Furiani compte actuellement plus d’une centaine de licenciés de tous âges.

« L’équipe de D2 est notre locomotive mais nous avons aussi une cinquantaine de gamins, des U9 aux U17. Nouveauté aussi cette année, outre l’école de futsal, une section handisport fonctionnera tous les vendredis de 9h à 11h.» souligne Thomas Vecchioli.

L’USJF peut même s’enorgueillir de posséder en son sein un jeune espoir du futsal français en la personne de Thomas Pina, 16 ans, qui vient d’intégrer le pôle France à Lyon. «Thomas reviendra tous les week-end pour participer au championnat de Régionale 1 ».