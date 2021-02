Fusillade à Santa-Lucia-di-Moriani : l'homme visé a, déjà, été victime d'une tentative d'assassinat

La victime de la fusillade qui s'est produite ce lundi 1er février, Jean-François Servetto, avait déjà échappé à une première fusillade à Silvareccio en 2013 , au cours de laquellle celui-ci avait été blessé alors que trois hommes qui se trouvaient dans le même véhicule que lui, avaient été tués. Les personnes qui avaient attiré les victimes dans le guet-apens s'étaient enfuies.Comme l'a indiqué précédemment le procureur de la République de Bastia : "L'homme était bien connu des services de police et de gendarmerie."En effet, Jean-François Servetto avait été condamné en mai 2016 par le tribunal correctionnel de Bastia à 6 ans d'incarcération pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs assassinats" ainsi qu'à un an ferme pour des menaces téléphoniques sur le maire de Linguizetta.Dans son enquête, le parquet de Bastia a donc privilégié la piste d'un nouveau règlement de compte. Le police judiciaire et la section de recherches de la gendarmerie sont en charge des investigations.