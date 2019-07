« Près de 200 enfants de 6 à 16 ans ont participé au projet ainsi que les éducateurs » souligne Lisandru De Zerbi, responsable de Pratica Lingua. « C’était pour nous une autre façon d’aborder la langue, en dehors des dispositifs scolaires. On espère maintenant que la Cdc pourra prendre exemple de la réussite de cette expérience pour en initier d’autres avec nous ».



Pour Stéphane Moya, «le projet est une belle réussite car lors des séances on s’est aperçu que éducateurs et enfants pouvaient dialoguer en corse. On va bien sûr essayer de pérenniser cette opération voire de l’étendre à des catégories supérieures ».