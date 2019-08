Fred Nelo, le batteur accompagnateur de Tao By et de nombreux groupes, est décédé

Dans la citadelle de Calvi mais aussi bien au-delà, le décès de Fred Nelo, survenu ce jour à Bastia, à l'âge de 46 ans a été ressenti avec une grande tristesse et consternation.

Fred était de ces garçons que l'on aime à rencontrer ou avoir comme ami.

Fidèle en amitié, toujours là pour rendre service, Fred était aussi un musicien hors pair. Batteur de métier, il accompagnait depuis une quinzaine d'années le chanteur Tao By et ensemble, chaque soir, avec Thomas Mallory, ses percussions faisaient trembler les murs de la citadelle et entraînait les fêtards vers de folles nuits calvaises. Il a également été à l'origine avec son frère Frank de la naissance du groupe "Les Père vert pépères" et a joué dans plusieurs groupe, dont notamment l'Alba.





" C'est un choc, je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus parmi nous. Dans la nuit de dimanche à lundi, il ne se sentait pas bien et a arrêté un moment pour aller aux toilettes, avant d'être victime d'un malaise. Les pompiers et médecin se sont bien occupés de lui. Il a été transféré à l'hôpital de Bastia mais hélas il n'y avait plus rien à faire. Il a été emporté par une rupture d'anévrisme" précise avec beaucoup d'émotion Tao By, avant d'ajouter: " Quelques jours plus tôt nous plaisantions sur nos 15 années de collaboration et d'amitié et nous étions d'accord pour prévoir une immense fête pour les 20 ans. Le destin en a décidé autrement. Ce mardi soir "Chez Tao" restera fermé en signe de deuil et de respect envers lui, à tout ce qu'il nous a donné. Oui, je suis triste comme nous le sommes tous mais comme l'on dit dans le métier "The show must go on et dès demain nous serons là pour lui rendre hommage. Plus que jamais "vivez heureux aujourd'hui car demain il sera trop tard".





Pour l'heure, la date et l'horaire des obsèques ne sont pas connues.

Originaire de Marseille, la famille était attendue dans la soirée à Bastia.

En cette triste circonstance, la rédaction de CNI présente à toute sa failles, et proches, ses sincères condoléances.