Forum des mathématiques à Porto-Vecchio : "Quand les gosses disent qu'ils détestent les maths, ça fait mal au cœur"

1 575 élèves, 18 % de primaires, 53 % de collégiens et 29 % de lycéens participeront à cette nouvelle édition. Ils viennent d’un peu partout en Corse : Porto-Vecchio bien sûr, Porticcio, Sartène, Folelli ou Levie. Entre chaque édition, l’augmentation est exponentielle, se réjouit Catherine Agostini, si l’on excepte les années de pause contraintes par la crise sanitaire : « Il y avait 800 élèves en 2019, 1 300 l’an dernier et donc près de 1 600 cette année. »Vous reprendrez bien un peu de pourcentages ? « On a renouvelé 80 % des conférences et 60 % des ateliers », déroule volontiers l’enseignante, cofondatrice de l’événement organisé par l’association Mattu di Mat’. Trève de chiffres, le forum des mathématiques a effectivement un programme pertinent et varié à proposer aux élèves, histoire de les confronter aux maths de manière attrayante : « Quand les gosses arrivent en classe et disent qu’ils détestent les maths, ça nous fait mal au coeur », avoue la prof de maths porto-vecchiaise, qui a enseigné au collège Maria-De-Peretti avant de prendre sa retraite l’an dernier. « Notre bataille, reprend-elle, c’est de leur prouver que les maths ça peut être ludique et sympa. Comme pour une sortie scolaire classique, on voudrait qu’ils gardent un bon souvenir de leur venue au forum des mathématiques. » Durant ces deux jours, ils pourront participer à 24 ateliers que l’on pourrait qualifier de tout, sauf de rébarbatif : comment réaliser des tous de magie autour du chiffre 9, pourquoi les ruches des abeilles sont faites d’alvéoles hexagonales, en quoi les maths peuvent être essentielles pour les pompiers dans la prévention du risque incendie… Sans oublier les jeux de plateau à base de logique, les Escape Games, les casse-tête… Autant de manières ludiques de se confronter aux maths sans avoir l’air d’y toucher.Un volet conséquent sera aussi consacré à l’intelligence artificielle, toujours sous le prisme du jeu, ou à travers des formulations qui ne manqueront pas de susciter curiosité et intérêt. Exemples : comment une intelligence artificielle reconnaît-elle une image ? Comment créer, avec des boîtes d’allumettes, une intelligence artificielle qui apprend toute seule ? Comment une intelligence artificielle peut-elle aider les politiques à prendre des décisions à l’échelle d’une ville ? C’est précisément à cette question que veut répondre la ville de Porto-Vecchio, à travers le projet Lià en cours de déploiemen t, qui vise à collecter et analyser un maximum de données pour améliorer le quotidien de ses habitants. « L’IA n’existe qu’à partir des mathématiques, souligne Catherine Agostini. Un algorythme, c’est quelque chose qui a été programmé. Quand on a conscience, on s’étonne moins de voir une pub sur des chaussures sur les réseaux sociaux, alors qu’on en a commandé une paire la veille ! »Les élèves ne sont pas l’unique cible du forum des mathématiques : les nombreuses conférences proposées durant ces deux jours au sein du centre culturel sont de nature à intégrer le grand public dans l’équation. Au menu, des interventions aussi intrigantes qu’atypiques sur « la multiplication lumineuse » ou bien sur « la science du ballon de football ». Mais aussi de grandes questions qui taraudent l’humanité (« Qu’est-ce que l’univers ? », « Y a-t-il de la vie extra-terrestre ? »). Ces conférences seront animées par des universitaires, profs de maths ou chercheurs reconnus, tels Jean-Côme Lanfranchi, Dominique Barbalosi, Frédéric Havet ou Laurent Beddou.Il y aura aussi deux soirées spéciales : le spectacle Very Math Trip (lundi à 19 h 30), un one man show de Manu Houdart, et une conférence du Dr Julien Vibert (mardi à 19 h 30). Julien Vibert est oncologue à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif. Fortement investi dans le département d’innovation thérapeutique de l’hôpital, le médecin viendra présenter les avancées permises grâce à l’IA dans la lutte contre le cancer.