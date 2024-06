A Porto-Vecchio, l'intelligence artificielle en "work in progress"

A Porto-Vecchio, ce projet de gouvernance par la donnée a été baptisé Lià. Son objectif est de mettre en place des capteurs d’intelligence artificielle dans l’espace public, en vue d’améliorer les problématiques de mobilité, de stationnement, d’éclairage et de ramassage des déchets. Avant de tracer une feuille de route qui correspondra aux spécificités et besoins de la communauté de communes du Sud-Corse (CCSC), il convient de mettre en commun les expériences des uns et des autres en la matière. Pendant plus d’un an, la CCSC a expérimenté l’apport de l’intelligence artificielle dans la collecte des déchets déposés dans les containers semi-enterrés . Elle a pu en rendre compte auprès d’autres collectivités de la région parisienne, dont des représentants étaient venus spécialement en Corse pour échanger.Par exemple, du côté du quartier d’affaire de La Défense, environ 600 caméras sont déjà connectées, captant les flux de circulation en temps réel. « Mais ce qui fonctionne moins bien, c’est la mise en commun de toutes ces données », a expliqué la chargée de mission parisienne. A Porto-Vecchio, les enjeux ne sont bien évidemment pas les mêmes. Le territoire est soumis à de forts pics de saisonnalité, liés à la fréquentation touristique. Ce qui augmente, d’une saison à l’autre, le trafic routier, le tonnage des déchets, comme les risques de pollution marine ou de feux de forêts. En s’appuyant sur des données empiriques de fréquentation ou d’usages, la collectivité saura plus facilement comment positionner son curseur.Concernant l’éclairage public, l’idée est de mettre en place un réseau intelligent, qui mesurera et maîtrisera l’éclairage des candélabres. « On aura toujours un monsieur qui voudra sortir ses poubelles à minuit », sourit le représentant du service éclairage public de la mairie porto-vecchiaise, d’où sa volonté de placer des capteurs de détection de présence humaine la nuit, qui permettra de faire des économies.Et via l’application qui sera mise à disposition des usagers, il sera possible pour tout un chacun de connaître le tonnage des déchets dans son quartier, ce qui permettra de se responsabiliser en conséquence.Enfin, en matière de mobilité et de stationnement, le projet Lià facilitera le recueil d’informations en temps réel liées au trafic, et susceptibles d’orienter les usagers vers les lieux de stationnement les plus accessibles, ou bien de les enjoindre à opter pour un autre mode de transport.Ces ateliers de concertation et de mise en commun des savoirs sont animés par le Cerema, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité l’aménagement du territoire. En un an, cinq ateliers de ce type sont prévus, physiquement ou en visioconférence. Porto-Vecchio avait pris l’initiative d’accueillir le premier.