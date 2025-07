Football : la DNCG rétrograde le FC Balagne en National 3

La DNCG, le gendarme financier du football français, a confirmé en appel le 1er juillet la rétrogradation administrative en National 3 du FC Balagne. Et ce, malgré une 6e place dans le groupe C du championnat de National 2 et une troisième victoire consécutive en Coupe de Corse. Le club balanin évoluera donc en National 3 la saison prochaine.



Dans un communiqué, les dirigeants du FC Balagne expliquent « prendre acte avec regret et consternation de la décision de la DNCG ». Déçus, le comité directeur, le président et l’ensemble du club « acceptent cette décision avec responsabilité » et remercient l’ensemble des partenaires, des bénévoles et des supporters du club.



Les vainqueurs de la Coupe de Corse 2025 tiennent également à remercier « les joueurs, qui ont brillamment assuré leur maintien sur le plan sportif en National 2. Ils devront malheureusement évoluer en National 3 suite à cette décision de la DNCG du football français. »



Cette confirmation de relégation en National 3 fait suite à une première audition du FC Balagne au mois de mai dernier par la DNCG. Dans un communiqué publié alors, le club avait expliqué que « certains documents requis n’avaient pu être présentés dans les délais impartis, ce qui a entraîné une incompréhension sur plusieurs aspects du dossier. Le FC Balagne tient à préciser que l’ensemble des pièces manquantes seront transmises dans les plus brefs délais. Le dossier sera intégralement complété et conforme lors de l’examen en appel. Le club reste confiant et déterminé à apporter tous les éléments nécessaires pour démontrer sa solidité financière et administrative, et ainsi faire valoir son maintien en National 2. »



Des arguments qui n’ont pas convaincu le gendarme financier, qui valide ainsi la rétrogradation du FC Balagne en National 3. Pour les joueurs, la reprise de l’entraînement est prévue le 7 juillet prochain. Le club indique se réserver un temps de réflexion pour un éventuel recours devant le C.N.O.S.F